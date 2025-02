Ilgiorno.it - "Ripristinate l’ascensore in stazione"

Nuova lettera a Rfi del comitato Zerobarriere, a firma della presidente Cristina Piacentini, dopo che alla prima non aveva ricevuto alcuna risposta. La missiva riguarda, ancora, l’accessibilità alle infrastrutture ferroviarie e il transito dal viale di Santa Maria della Croce al centro cittadino (e viceversa) per le persone con disabilità o con difficoltà motorie, anziani e genitori con i passeggini. Si parla, in pratica, delche consentirebbe ai disabili di superare le scale che portano al sottopasso ferroviario e poi, tramite un corridoio, di accedere al viale. La lettera è stata consegnata, per conoscenza, anche a sindaco e assessore. Il comitato chiede a Rete ferroviaria italiana di riaprire le sbarre del passaggio a livello, chiuse dal 17 dicembre, limitatamente al passaggio ciclopedonale che mette in comunicazione viale su viale.