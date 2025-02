Thesocialpost.it - Rimini, donna sequestrata, violentata e costretta a girare porno dall’ex: salvata da un’amica

Ha accettato un ultimo incontro con l’ex e ha vissuto un incubo. Lui l’ha, picchiata e stuprata. È successo tutto a. Lui l’ha chiusa in una stanza d’albergo per ore, costringendola afilmpoi venduti sul web. La vittima ha denunciato tutto e la polizia ha arrestato un 40enne albanese con l’accusa di violenza sessuale, lesioni personali, atti persecutori, sequestro di persona ed estorsione.Leggi anche: Impatto devastante, ragazzo contro un pullman: morto sul colpoLa violenza durante l’ultimo incontroTutto è iniziato il 25 gennaio, quando lasi è presentata in questura con il volto coperto di ematomi e una frattura all’arcata dentaria. Ha raccontato agli investigatori della Squadra Mobile di essere stata aggreditail 18 gennaio.Lei voleva lasciarlo per la sua gelosia ossessiva e la dipendenza da droga.