Spazionapoli.it - RILEGGI LIVE Roma Napoli 1-1: non basta Spinazzola, allo scadere segna Angelino

Leggi su Spazionapoli.it

Segui la diretta testuale deldi, partita valida per la 23a giornata di Serie A: ecco cosa sta succedendo all’OlimpicoAll’Olimpico diva in scena il derby del Sole, che chiude la domenica della 23a giornata di campionato. Antonio Conte è stato piuttosto chiaro in conferenza alla vigilia di: Kvaratskhelia non è stato ancora rimpiazzato. Nelle prossime ore si attende l’arrivo di Saint-Maximin.1-122:40 – TERMINA LA PARTITA92? – Gol dellapareggia con un tiro al volo sul secondo palo. Non può nulla Meret90? – Lobotka si immola su un tiro da fuori di Dybala!87? – Contropiede sciupato della coppia Simeone-Raspadori! L’argentino è andato via palla al piede senza marcatura, ma nel momento dell’assist per Raspadori, si è lasciato intercettare da un difensore girosso85? – Ultima sostituzione del: esce Politano, entra Raspadori80? – Sostituzione: esce Lukaku, entra Simeone80? – Ultime sostituzioni della: escono Rensch e Shomurodov, entrano Dybala e Baldanzi76? – Sostituzione: esce David Neres, entra Mazzocchi.