Foggiatoday.it - Rignano Garganico si batte per avere una casa di riposo per anziani

Leggi su Foggiatoday.it

nei giorni scorsi si è costituito il comitato di promozione delladipere diversamente abili, progetto sul quale si è dibattuto in più di un'occasione e che il circolo culturale Giulio Ricci, in collaborazione con il circolo Auser di San Marco in Lamis, ha.