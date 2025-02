Ilgiorno.it - Ricorrenza tra sacro e profano. Festa del Ringraziamento, fiera: san Biagio porta dolci ai bimbi

"Ladi Sanè un’occasione speciale per riscoprire le nostre radici e ritrovare i valori autentici della comunità". Lo ha detto il sindaco Luca Del Gobbo alla vigilia di una tre-giorni di eventi, promossi per questache da secoliin città numerose persone per lae gli eventi tipici di questo periodo. Nella giornata di ieri il centro è stato occupato dalle bancarelle di hobbisty e collezionisti. La giornata di oggi sarà dedicata agli agricoltori che si ritroveranno per ladi(alle 10 la messa in Basilica e poi la benedizione dei mezzi agricoli sul sagrato). Domani ci sarà la(interesserà le vie san, Mazzini, Garibaldi, Lomeni, Don Milani e le piazze Giacobbe, Liberazione e Vittorio Veneto) e il mercato contadino a km 0 (via don Milani).