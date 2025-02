Ilrestodelcarlino.it - Riccione festeggia i 95 anni dello storico fotografo Pico Zangheri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 2 febbraio 2025 – Festa di compleanno con grande brindisi a due passi dal mare questa mattina per Epimaco (del Resto del Carlino, che ha compiuto 95. Almeno un centinaio gli amici, a partire da quelli diAbissinia, che intorno alle 11 si sono radunati in piazzale San Martino, punto di riferimento degli “Amici della boa bianca”, ossia degli audaci nuotatori, soliti a tuffarsi in mare anche d’inverno, quando la colonnina del mercurio precipita sotto lo zero. Celebrazione e onori L’associazione, promotrice della festa, ha omaggiato, nominandolo socio onorario. Tra i presenti anche storici calciatori come N, Leurini, Mezzini e Berti, i vertici dellaTerme, e anche la signora Delfina mamma delle celebre Martina Colombari.