Ilgiorno.it - “Ri-generare legami“. È tempo di proposte

Quinta edizione del bando “Ri“: c’èper inviarefino al 15 marzo. L’esperienza è entrata ormai a far parte strutturalmente delle linee di azione per il welfare di comunità del territorio dell’ambito garbagnatese e la sua prosecuzione è parte degli indirizzi del nuovo piano di zona 2025-2027. Le quattro passate edizioni hanno permesso di sostenere l’attivazione di circa 500 cittadini nella realizzazione di 84 idee progettuali che hanno interessato quasi 4mila persone. L’iniziativa si propone di promuovere la costruzione di relazioni solidali e di forme di socialità all’interno delle comunità locali, favorire l’attenzione alle persone fragili, contrastare l’isolamento che connota i contesti urbani e promuovere supporti leggeri a situazioni di vulnerabilità. Nello specifico il bando si propone come occasione di attivare i cittadini nell’esprimere le proprie necessità e nell’ideare e sperimentare collettivamente possibili soluzioni concrete.