Tpi.it - Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 2 febbraio 2025, su Rai 3

Leggi su Tpi.it

, in ondasu Rai 3Questa sera, domenica 2, va in onda in prima serata la nuova stagione di, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa, a partire dalle ore 20,30. Di seguito lee i servizidi, in onda domenica 2su Rai 3.I servizi e le inchieste diDalle infiltrazioni mafiose nella tifoseria e dai segreti finanziari dell’Inter ai nuovi retroscena sulla vendita di Visibilia che vede coinvolta la ministra del Turismo Daniela Santanchè. Nelladi questa sera di, Sigfrido Ranucci presenta le inchieste “Il derby d’Italia”, “Vino in serra”, “Benessere parlamentare”, “Il semediscordia” e “Questione di fiducia”.