Renato Veiga Juve si va verso l’esordio con l’Empoli | a cosa pensa Thiago Motta per la difesa Ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, si vadal primo minuto per il difensore portoghese. Ecco astandoGiorno diEmpoli, match in programma all’Allianz Stadium alle 12.30 e valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Bianconeri chiamati ad andare a caccia dei tre punti per riscattarsi dopo le ultime uscite negative.Inla possibile novità riguarda, alla prima convocazione e che, per l’infortunio che ha privato la squadra di Kalulu, dovrebbe esordire dal primo minuto in coppia con Gatti.Leggi suntusnews24.com