Inter-news.it - Reijnders: «Secondo tempo? Ecco cosa non abbiamo fatto!»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato subito dopo la fine di Milan-Inter, stracittadina valevole per la ventitreesima giornata di Serie A terminata sul risultato di 1-1.l’analisi post partita fornita a DAZN dal centrocampista rossonero, autore dell’iniziale vantaggio TROPPO BASSI – Tijjaniha parlato così dopo Milan-Inter: «Dovevamo pressarli più alti nel, ci siamo abbassati troppo. Come mi sono trovato nel centrocampo a due? Naturalmente è differente, giocare qualche metro più avanti per me è più semplice».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «non!»)© Inter-News.