Calciomercato.it - Reijnders e De Vrij in gol: il derby Milan-Inter parla olandese, ma a vincere è Conte

Leggi su Calciomercato.it

Tre gol annullati all’che prende anche tre pali con Bisseck, Thuram e Dumfries e reclamano per un calcio di rigoreIle l’pareggiano 1-1 nel terzodella Madonnina di questa stagione dopo quello dell’andata in Serie A e quello della finale di Supercoppa Italiana. A decidere la partita un gol dia fine primo tempo e uno di Denel recupero del secondo.Il gol diin(LaPresse) –live.itPartono meglio i nerazzurri che si vedono annullare due reti, prima a Dimarco e poi a Lautaro Martinez, per due posizioni di fuorigioco a inizio azione dello stesso attaccante argentino e di Barella. I rossoneri, invece, si rendono pericolosi conche impegna Sommer. Poco prima dell’vallo lo stesso centrocampistasblocca il match con un tap-in sotto misura dopo la respinta corta del portiere sul tiro-cross di Leao.