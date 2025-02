Ilrestodelcarlino.it - Regione Marche, ok all’università privata Link. “Opportunità per i nostri studenti”

Ancona, 2 febbraio 2025 – Via libera dellaai corsi di laurea magistrale in Medicina dellaCampus University, universitàcon sede principale a Roma, a cui seguirà il decreto autorizzativo del Ministero dell’Università. Per lesi tratta di un cambiamento storico nel settore dell’offerta formativa finora a gestione prevalentemente pubblica, a differenza di quanto avviene da anni in altre realtà del Paese. Dunque, dall’anno accademico, 2025-2026, Fano e Ascoli accoglieranno i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, mentre a Macerata partirà quello di Odontoiatria e Protesi Dentaria. Il presidente Acquaroli ha espresso parere favorevole all’attivazione dei tre corsi universitari con l’obiettivo di “contrastare la carenza di personale medico e sanitario”, come confermato dal Dipartimento Salute della