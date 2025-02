Regionali Fico M5s sul terzo mandato | La nostra posizione è nota

Leggi su Ildenaro.it

“Chi consegna la Regione a un gruppo politico o a un altro sono sempre i cittadini campani che esprimono liberamente il voto. La questione della conoscete tutti e sapete anche come la pensa il mio gruppo parlamentare e come ha votato il mio gruppo parlamentare”. Così Roberto, questa mattina a Salerno per partecipare all’assemblea provinciale dei 5 Stelle, ha risposto a chi gli chiedeva delin Regione Campania.Il tema è cruciale perché riguarda principalmente la ricandidatura dell’attuale governatore Vincenzo De Luca, sulla quale pende un giudizio della Corte Costituzionale.Il Pd ha già chiuso le porte a tale eventualità e sulla stessa linea si muove il M5s, tra le cui fila proprioè nella cerchia dei possibili candidati alla poltrona più alta della Regione.