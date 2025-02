Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, ciclista ferito dopo scontro con un' auto

, 01 febbraio 2025 - Soccorsi mobilitati in serata all’incrocio tra viaall’Angelo e via Dalmazia, a, per un incidente stradale accaduto pocole 22 e che ha coinvolto un’vettura e una bici. E’ stato ilad avere la peggio. Sul posto, in codice rosso, sono intervenuti i soccorsi coordinati dalla centrale operativa del 118, con ambulanza e personale sanitari per prestare le prime cure alla persona ferita. Sul posto anche la polizia locale per gli accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica dell’incidente.le prime cure, ilè stato caricato a bordo dell’ambulanza per essere trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova, in condizioni giudicate di media gravità. Poco prima si era verificato un tamponamento frasulla via, in località Pieve Modolena, senza particolari conseguenze per le persone coinvolte, tra cui una bambina che viaggiava con un familiare.