Cinemaserietv.it - Reese Witherspoon chiarisce su Kate Winslet, ma resta il mistero sull’attrice che non le parla più

Leggi su Cinemaserietv.it

è intervenuta sui suoi profili social per smentire che lei enon si parlino più dopo una figuraccia ad un premio cinematografico.aveva raccontato che una collega attrice l’ha praticamente cancellata dalla sua vita dopo un incidente pubblico e secondo alcune testate, che hanno provato ad indagare sull’accaduto, quest’attrice sarebbe la star di Titanic.Come scrive People, in due storie di Instagram,ha detto:“Ciao ragazzi. ho appenato con, mia carissima amica da tanti anni. Abbiamo riso di questa stupidità. Per favore, non credete a quello che si dice su internet. Siamo buone amiche e non abbiamo mai litigato. Questo è completamente FALSO ed è stupido”però non ha rivelato chi è l’attrice con la quale ha interrotto i rapporti.