Ilnapolista.it - Real Madrid sconfitto 1-0 dall’Espanyol, il gol è di Romero che doveva essere espulso (“entrata criminale”)

Leggi su Ilnapolista.it

Polemiche per il match di Liga tra Espanyol e; i catalani hanno battuto i blancos 1-0 con il gol di Carlos, protagonista di un fallo duro ai danni di Kylian Mbappé nel primo tempo; se fosse stato, infatti, non avrebbe potuto decidere il match.Fallo duro su Mbappé da parte di Carlos, autore del gol vittoria contro ilMarca scrive:La migliore notizia per ilè che Mbappé si è salvato dopo un’di Carlos, che Iglesias Villanueva ha visto dal Var come la cosa più normale del mondo; solo in considerazione dei gesti di dolore dell’attaccante, ha deciso di dare il giallo al calciatore dell’Espanyol. L’errore arbitrale, tuttavia, non dovrebbe servire come scusa per il, che non è riuscito a concretizzare.Han podido acabar con la carrera deportiva de Kylian Mbappe hoy y no han sacado ni tarjeta roja.