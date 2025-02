Dilei.it - Re Carlo segue le orme di Harry e Meghan, il suo nuovo progetto per Amazon

si sono allontanati dalla Royal Family da diversi anni, eppure, in qualche modo, continuano ad esercitare una certa influenza sulle scelte dei Windsor. Ildi Reripercorre per molti versi un sentiero già tracciato dal figlio, che con la sua consorte aveva preso parte ad un documentario su Netflix: anche il sovrano, infatti, è intenzionato a collaborare con una famosa piattaforma di streaming americana,.Ildi ReIn piena convalescenza, Resembra intenzionato ad esplorare nuovi progetti ed avventure: secondo la stampa inglese, infatti, il sovrano sarà protagonista di undocumentario perPrime Video. Le riprese sono già iniziate, e l’opera dovrebbe mettere in evidenza il suo impegno per la tutela dell’ambiente, sia nel Regno Unito che all’estero.