Re-Basket 2000 stasera i punti valgono doppio

Trasferta milanese per la Re-Reggio Emilia (16), che alle 18 chiude la prima fase di Serie B Interregionale facendo visita ai pari classifica della Nervianese (16). Dopo il successo infrasettimanale su Bergamo, i biancoblù affrontano un’altra formazione che prenderà parte come loro alla poule salvezza, per cui iin palio sono doppiamente importanti, visto che nella seconda parte di stagione le formazioni che lottano per mantenere la categoria si porteranno appresso i risultati degli scontri diretti. La Nervianese arriva al match casalingo con 3 stop di fila alle spalle e punta a rilanciarsi, replicando il 96-89 con cui vinse il match d’andata, nonostante i 35di Aberione. I giocatori più pericolosi, nelle fila locali, sono Meroni e Segala, entrambi autori di 12,8di media, mentre l’elemento più esperto è il play Ceppi.