Razzismo? What’s razzismo? Per il Corriere di Bergamo è Milinkovic Savic che provoca la curva

? Per ildichelaSfogliamo ildialla ricerca di un corsivetto per condannare gli insulti razzisti nei confronti del portiere del Torinoe troviamo un paio di passaggi degni di nota nei due articoli della pagina sportiva.Il primo è questo:Caricato dalla parata,la Nord, facendosi ammonire: partono lanci di bottiglia e fischi (secondo il portiere «anche insulti razziali»), il clima si surriscalda. Il secondo, in un altro articolo, è questo:P.s.: tutto quanto lanciato in campo dallanerazzurra, per contestare le perdite di tempo del portiere del Toro, porterà dei guai. Auguriamoci solo economici, ma il rischio è che vada peggio.Di una condanna non c’è nemmeno l’ombra.