Rari Nantes Florentia, la sconfitta a Roma è indolore

Vis Nova Pallanuoto –12-6 (3-1 3-1 3-4 3-0)VIS NOVA PALLANUOTO: V. Correggia, M. Ciotti 2, A. Poli, A. Agnolet, Woodhead, A. Grossi, J. Penava 3, A. Salipante 1, A. Viskovic 1, P. Smiljevic 2, M. Spione 2, M. Antonucci, F. Castrucci, M. Di Corato 1. All. Alessandro calcaterraRN: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 1, N. Hofmeijer, M. Calamai, T. Turchini, G. Cardoni 1, S. Sordini 3, N. Benvenuti, G. Bini 1, C. Mancini, G. Gioia, U. Tprvosky. All. Jacopo MerliARBITRI: D’Antoni e PianoNOTE: Superiortià numeriche:Vis Nova 4/7 + 3 rigori e2/9. Espulsi per reciproche scorrettezze nel quarto tempo Penava () e Di Fulvio (De Akker). Uscito per limite di falli Viskovic () nel quarto tempo. Spettatori 150 circa.– Nel secondo turno di ritorno della regular season maschile di A1, laVis Nova fa valere classifica e fattore campo e doma una bella, condannata più dagli episodi che dagli errori.