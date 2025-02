Ilrestodelcarlino.it - Rapinati dalla baby gang: "Basta progetti ideologici. Reprimere con i Daspo urbani"

"È arrivato il momento di agire in maniera decisa e con azioni strutturali. La sinistra che governa questa città da anni comprenda finalmente che le sue politiche hanno portato al ripetersi di questi eventi, affronti la tematica senza chiusura ideologica ed eviti di gettare soldi in azioni inutili come l’educativa di strada, ma metta seriamente mano alla situazione con più prevenzione, incontri soprattutto nelle scuole che riguardino ragazzi e anche i genitori, oltre ad agire sulle repressione, continuando sulla strada intrapresa con iche sono stati introdotti dal decreto Caivano". Dopo l’ennesima aggressione ai danni di due amici 15enni, avvenuta una decina di giorni fa in pieno centro storico ad opera di unacomposta da cinque ragazzini stranieri sul tema ‘’, interviene il consigliere comunale e regionale di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò: "Ormai è un ritornello quotidiano e chissà quanti casi rimangono nel silenzio.