Lortica.it - Rapina a mano armata in un negozio di Camucia: minacciata la commessa, banditi in fuga con il bottino

Attimi di tensione nella serata di ieri a, frazione di Cortona, dove due uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione in undi articoli per animali poco prima della chiusura. Armati di pistola – da verificare se autentica – hanno minacciato la, costringendola a consegnare l’incasso di circa mille euro.L’azione deitori si è svolta in pochi minuti: approfittando del locale vuoto, si sono avvicinati alla cassa e hanno intimato alla dipendente di consegnare il denaro custodito sul retro del. Dopo aver ottenuto il, i due si sono dileguati rapidamente.I Carabinieri della compagnia di Cortona sono intervenuti immediatamente e hanno avviato le indagini. Sebbene l’esercizio commerciale non sia dotato di telecamere di sorveglianza, gli inquirenti stanno acquisendo le registrazioni dei sistemi presenti nelle aree circostanti per individuare eventuali movimenti sospetti.