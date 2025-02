Terzotemponapoli.com - Ranieri a DAZN: “Sei cambi per sfidare il Napoli”

Claudio, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni diprima della sfida contro il, analizzando la situazione della sua squadra e l’approccio alla partita. L’intervista ha offerto spunti interessanti riguardo le scelte tattiche e le difficoltà legate alla programmazione delle partite.Un’analisi sulla condizione della Romaha esordito parlando della Roma, soffermandosi sul miglioramento dei suoi giocatori. “Conosco meglio i giocatori e so quello che mi possono dare”, ha affermato il tecnico giallorosso. Il mister ha sottolineato come la squadra stia acquisendo maggiore consapevolezza delle sue idee tattiche, ma ha anche ammesso che “c’è tanto da lavorare”. La strada verso l’equilibrio non è ancora completa, e nonostante la crescita, l’allenatore sa che la sua Roma ha ancora margini di miglioramento.