Raf parla di suo figlio | È un cantante anche lui

Non tutti lo sanno, ma Raf ha undi 24 anni che ha seguito le sue orme ed è diventato. Lo scorso anno ha provato ad entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ma alla fine non è stato selezionato e non ha fatto parte della classe. Al suo posto, presumibilmente, sono entrati altri due figli d’arte: Ilan (di Gabriele Muccino) e Chiamamifaro (figlia di Cristina Parodi).Intervistato da SuperGuidaTv per la consueta promozione di Ora O Mai Più Raf fa parte dei tutor, è in coppia con Antonella Bucci, ndr, ilhato di suo, Samuele Riefoli, in arte D’Art: “Mioè su Spotify con alcuni brani che ha pubblicato tre anni fa. Ama scrivere e si diverte con la musica senza avere il pretesto di dover per forza diventare famoso. Lui mi fa ascoltare dei brani quando li ha già prodotti.