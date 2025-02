Ilgiorno.it - Raccolti dai volontari 100 chili di cavi elettrici lasciati nei boschi

Leggi su Ilgiorno.it

Le “sorprese” che gli incivili lasciano abbandonando rifiuti sul territorio comunale non mancano anche nel nuovo anno: il mese di gennaio ha subito visto all’opera idell’associazione RipuliamoLo. Nelle areeve la recente operazione di pulizia ha “fruttato“ ben 100di guaine disvuotate del rame. Difficile risalire agli autori. L’azione deiguidati da David Minato prosegue contro quelle manifestazioni di inciviltà che sono causa di degrado. Obiettivo: tutelare l’ambiente e il territorio in cui vivono, troppo di frequente deturpato, offeso con l’abbandono di rifiuti. Importanti per l’associazione sono stati nei mesi scorsi gli incontri con gli alunni della prima media dell’istituto comprensivo Carminati. Da quell’esperienza è nata una mostra, dal titolo “Sostenibilità, ambiente e riciclo”, allestita al Monastero San Michele.