Qui cremonese Ostacolo Salernitana Stroppa carica | | Approfittiamo delle loro difficoltà

Il terzo posto e lo Spezia si sono momentaneamente allontanati di undici punti e, per evitare di perdere troppo terreno in ottica playoff, laoggi non può permettersi passi falsi. I grigiorossi, alle 15, fanno visita allaterzultima in classifica e quindi alla ricerca di punti salvezza. Gli uomini di, reduci dal poco brillante pari interno con il Modena, si presentano in Campania senza quattro infortunati: oltre al solito Moretti sono out anche Bonaiuto e soprattutto Ceccherini e Barbieri in difesa. Rispetto alla sfida di domenica scorsa, però, i lombardi recuperano Castagnetti, Collocolo e Bianchetti, con gli ultimi due che dovrebbero riprendere il posto da titolari. Per il restopotrebbe schierare dal primo minuto anche Azzi sulla fascia sinistra e De Luca come prima punta.