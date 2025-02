Sport.quotidiano.net - Qui brescia. Maran alla prima dopo il ritorno: "Dobbiamo dare tutti qualcosa in più»

La delicata sfida in casa della Carrarese accoglie ildi Rolandosulla panchina del. Una sfida che le Rondinelle non possono sbagliare, se non vogliono essere risucchiate nella zona rossa della classifica. Lo stesso “nuovo-vecchio“ allenatore biancazzurro, sin dal suoguida del, ha voluto mettere in guardia i suoi giocatori sulle insidie della gara con la matricola toscana: "Nell’ultimo periodo non hanno ottenuto risultati particolarmente brillanti, ma in casa hanno raccolto molti punti. Noicrescere edi più". La trasferta a Carrara deve rappresentare un cambio di passo deciso dei biancazzurri, che in Toscana rinunceranno agli infortunati Cistana, Fogliata e Galazzi (il cui problema fisico è in via di definizione) e a Paghera che è passatoSpal.