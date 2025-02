Quotidiano.net - Quattro lupi trovati morti a Trento: sospetto avvelenamento. Brambilla: “Gravità eccezionale”

Leggi su Quotidiano.net

, 2 febbraio 2025 - Potrebbero essere stati avvelenati ia nord del centro abitato di Barco di Levico, in provincia di. Le carcasse sono state ritrovate vicino alla pista ciclabile sulla riva destra del fiume Brenta. “L'uccisione di benè un fatto di unache richiede risposte immediate da parte non solo della magistratura, ma anche delle forze politiche'', tuona la parlamentare Michela, presidente della ‘Lega italiana difesa animali e ambiente’. Sono stati avvelenati? Saranno le analisi, affidate all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, a stabilire la causa della morte che, da una prima ipotesi, potrebbe essere avvenuta per. “'Se l'ipotesi sarà confermata, come appare probabile - prosegue Michela, che fa parte dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali - ci troveremmo di fronte al più grave episodio mai avvenuto in Trentino ai danni della specie.