Ilrestodelcarlino.it - Quasi al termine i lavori di riqualificazione dell’asilo nido

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono ormai in fase di ultimazione idicomunale "Bolle di sapone" a Fabbrico. La struttura, nonostante l’attività di cantiere, non ha mai smesso di funzionare, pur se con accorgimenti che hanno influito sul cronoprogramma dell’impresa per non intralciare il funzionamento della scuola. Il progetto è stato finanziato da risorse del Pnrr per riqualificare il polo scolastico 0-6 anni di via Trento. Il Comune ha ripristinato gli spazi della scuola interessati da infiltrazioni d’acqua, aggiungendo anche un intervento strutturale per efficientamento eenergetica della parte esistente dell’edificio. Lo scorso dicembre la giunta ha inserito nel bilancio di previsione 2025-2027 anche opere didella scuola d’infanzia per rispondere alle problematiche di infiltrazioni e di umidità, che si sono aggravate in autunno.