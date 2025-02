Lanazione.it - "Quanti e quali edifici verificati e quale l’esito?"

C’è l’emergenza della chiusura improvvisa e inattesa, della scuola di Romagnano da affrontare e risolvere ma ci sono anche risposte da dare, chiarimenti da mettere sul tavolo. L’opposizione di centrosinistra, composta da Partito democratico e ‘Massa è un’Altra Cosa’, li mette sotto i riflettori. lato i consiglieri del Pd, Enzo Romolo Ricci, Stefano Alberti, Giovanna Santi, Gabriele Carioli e Daniele Tarantino evidenziano come il fatto resti "grave e straordinario", per tempi e modalità di comunicazione. "In un’aula consiliare gremita di gente, l’atteggiamento di sufficienza e i tratti di supponenza con cui Persiani ha risposto alle proteste, alle contestazioni e alle legittime domande poste da alcuni genitori, studenti e insegnanti, è stato inaccettabile. Le comprensibili e motivate preoccupazioni e richieste avrebbero meritato ben altra considerazione, spiegazioni e rassicurazioni.