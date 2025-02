Oasport.it - Quando torna la Coppa del Mondo di sci alpino? Il calendario delle ultime tappe dopo i Mondiali

Ladeldi scisi prenderà una pausa di tre settimane per lasciare spazio ai2025, che andranno in scena a Saalbach (Austria) dal 4 al 16 febbraio. La rassegna iridata occuperà la prima metà del mese, regalando grande spettacolo a tutti gli appassionati: verranno messi in palio undici titoli, a cominciare dal parallelo a squadre per poi proseguire nell’ordine con superG, discesa libera, gigante e slalom.Ladeltornerà nel fine settimana del 21-23 febbraio: gli uomini saranno impegnati a Crans Montana (Svizzera) con discesa libera e superG, mentre le donne gareggeranno a Sestriere (Italia) con due giganti e uno slalom. Le ragazze si trasferiranno poi a Kvitfjell (Norvegia) con due discese e un superG, mentre il settore maschile si cimenterà con gigante e slalom a Kranjska Gora (Slovenia).