Oasport.it - Quando Marcell Jacobs oggi in tv a Boston: orari batteria e finale, avversari, streaming

domenica 2 febbraio è il giorno del debutto stagionale di: il Messia dell’atletica italiana correrà i 60 metri a(USA), sede della terza tappa del World Indoor Tour, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 aprirà la propria annata agonistica con il chiaro obiettivo di verificare la propria condizione fisica dopo gli allenamenti invernali e scaldare la gamba in vista degli Europei Indoor.LA DIRETTA LIVE DEL WORLD INDOOR TOUR DI ATLETICA CONALLE 21.10L’appuntamento è alle ore 22.12 o 22.18 con le batterie, poi alle ore 23.54 è in programma la. L’attesa è spasmodica perché l’azzurro incroceràdi lusso come gli statunitensi Noah Lyles (Campione Olimpico e del mondo dei 100 metri) e Travyon Bromell (6.