Oasport.it - Quando gareggiano Goggia e Brignone? Orari Mondiali sci alpino, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Federicae Sofiahanno disputato la loro ultima gara nella giornata di domenica 26 gennaio,conclusero rispettivamente al terzo e al quarto posto il superG di Garmisch valevole per la Coppa del Mondo. La fuoriclasse valdostana, forte di cinque vittorie stagionali nel massimo circuito internazionale itinerante, svetta al comando della classifica generale con 70 punti di vantaggio nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami. La formidabile bergamasca ha invece fatto festa in due occasioni.Entrambe le azzurre si stanno preparando per i2025 di sci, che andranno in scena dal 4 al 16 febbraio sulla neve di Saalbach (Austria). Le nostre portacolori si giocheranno carte importantissime e possono puntare alle medaglie in diverse occasioni: in discesa libera e in superG saranno tra le grandi favorite dopo quanto visto durante l’inverno, mentre in gigante è la valdostana a nutrire grandi speranze.