Velvetmag.it - Quali sono le città più inquinate di Italia: la classifica (impensabile)

Leggi su Velvetmag.it

L’inquinamento atmosferico rappresenta una delle sfide più gravi per la salute pubblica e l’ambiente in.Negli ultimi anni, diversene hanno registrato livelli preoccupanti di inquinamento, posizionandosi tra le piùd’Europa. Questa situazione non solo influisce sullatà dell’aria, ma ha anche conseguenze dirette sulla salute dei cittadini.In questo articolo, esploreremo ladellene più, le cause di questo fenomeno e le azioni necessarie per migliorare la situazione. La consapevolezza e l’azione collettivaessenziali per garantire un futuro più sostenibile e una miglioretà della vita per tutti i cittadini.Ladellene piùNapoli (6° posto in Europa, indice di inquinamento 78.43)Napoli, con il suo patrimonio culturale e storico, è purtroppo lapiù inquinata d’