Quagliarella | Milan-Inter una squadra sa di essere forte L’altra vuole ritrovarsi

presente dagli studi di Sky Sport, esprime la sua opinione riguardo, terzo derby stagionale in programma oggi alle 18.ALTRO SCONTRO – Fabioè sicuro riguardo le differenze tra, impegnate oggi in campo a San Siro per la sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A: «Unasi conosce bene, è solida, sono consapevoli della propria forza anche nei momenti di difficoltà. Dalparte c’è unche è ancora alla ricerca di una quadratura giusta secondo i gusti di Conceicao, che è uno che vede molto gli atteggiamenti dei propri giocatori e quindi gli dà fastidio se c’è qualche atteggiamento che non va bene dentro e fuori il campo, non ci sta niente a fare fuori due giocatori forti. Ma secondo me farà una buona partita contro l’».