Roma, 2 febraio 2025 - Vladimirè convinto che Donaldpresto inle, cheperai. Lo zar, indispettito per non essere stato invitato agli eventi dell'80mo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, in una intervista tv ha elogiato il neo presidente Usa e condannato l'atteggiamento anti-europeo.afferma che il conflitto ucraino potrebbe concludersi rapidamente se l'Occidente interrompesse il sostegno a Kiev. "Europa in difficoltà con” "In questo momento c’è un po' di confusione tra le", ha dettoai microfoni di ossiya 1. "Si sono battute contro, si sono intromesse nella vita politica e nel processo elettorale degli Stati Uniti, per poi trovarsi in difficoltà quando improvvisamente ha vinto".