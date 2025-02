Provincia di Latina, dalla Pisana oltre 360mila euro per la videosorveglianza

Leggi su Ilfaroonline.it

, 2 febbraio 2025 – “La Regione Lazio è tornata protagonista sui temi della sicurezza e della legalità consei milioni diche stanno aiutando i sindaci dei Comuni vincitori dei bandi pubblici a potenziare la, recuperare aree degradate, rafforzare le Polizie locali, recuperare e valorizzare i beni confiscati e potenziare il controllo del territorio.Oggi negli incontri avuti con Sindaci e amministratori locali dei Comuni di Fondi, Castelforte, Formia, Santi Cosma e Damiano, Sabaudia, San Felice Circeo e Sezze, alla presenza del Consigliere regionale Angelo Tripodi, ho avuto modo di constatare l’apprezzamento per queste misure e le ricadute concrete che avranno per la tutela dei cittadini. Solo con il bando “Sicurezza in Comune” i Comuni dellabeneficeranno in totale di 369mila, ai quali si aggiungono le risorse per il rinnovo del parco auto e moto delle Polizie locali e per l’accesso al corso di piloti di droni che coinvolgono 22 Comuni della