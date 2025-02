Quotidiano.net - Proteste in Germania: 20 mila in piazza contro la svolta di Merz sulla stretta all'immigrazione

Leggi su Quotidiano.net

Non si placano leindopo la bufera scatenata dalla decisione del leader della Cdu, Friedrich, di votare la leggeall'facendo leva anche sul sostegno dell'ultradestra. A tre settimane dal voto, Berlino si prepara a una mobilitazione di massa per ribadire un chiaro 'no' a qualsiasi apertura all'AfD. Alla manifestazione, dallo slogan '"La rivolta delle persone perbene: noi siamo il Brandmauer!' (cioè, il 'muro di protezione'l'estrema l'ultradestra) sono attese oltre 20persone. Alle 15:30 decine di cortei partiranno dal Bundestag marciando fino alla Konrad Adenauer Haus, sede della Cdu, dove domanipresenterà il suo programma. Tra gli interventi più attesi, quello di Michel Friedman, giurista e filosofo ebreo che dopo quarant'anni ha detto addio alla Cdu in segno di protesta propriole aperture all'AfD.