Sport.quotidiano.net - Protagonisti. Zauli: "Gara difficile, ci prendiamo il risultato». L’esterno: "Vorrei restare al Perugia a lungo»

RIMINI - "È stata una partita di sofferenza, lo spirito è giusto. Ma è stata, non riuscivamo ad accorciare sui due attaccanti, poi siamo passati a tre e abbiamo rischiato meno – ha dichiarato Lambertoa Umbria Tv – . Abbiamo sofferto più rispetto alle altre gare, ma ci sta vista la situazione in cui ci troviamo. Ma sul piano dell’atteggiamento e dell’impegno non posso dire nulla ai ragazzi. Un gruppo che non è una squadra oggi avrebbe perso. Sono contento del: ciquesto punto e pensiamo alla sfida contro la Vis Pesaro che affronteremo venerdì cercando di recuperare nel miglior modo possibile. Dove finiremo? Non lo so, dobbiamo pensare a partita dopo partita e poi cercare di recuperare più giocatori possibili". Montevago non trova più la via del gol. "È la sua prima vera stagione da titolare, è un momento dove fa più fatica e dove si trova più isolato.