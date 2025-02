Fanpage.it - Pronti via e De Sciglio segna subito alla sua Juventus: poi Mattia alza le mani per rispetto

Leggi su Fanpage.it

Pessimo inizio di partita per lacontro l'Empoli: l'exDeha portato in vantaggio gli ospiti, poi non ha esultato perverso i suoi vecchi colori e tifosi.