Ilveggente.it - Pronostico Roma-Napoli: statistica da big all’Olimpico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Ilcapolista di Antonio Conte è atteso alla prova del nove allo stadio Olimpico contro la. Sperando in un altro passo falso dell’Inter nel derby contro il Milan, ilproverà a continuare la sua corsa in vetta consapevole però dei rischi di questa partita. Laè ben diversa da quella della gestione Juric, con Ranieri ha ritrovato equilibrio e in ogni caso il rendimento dei giallorossianche nei momenti peggiori è sempre stata di tutto rispetto anche in campo europeo.da big(LaPresse) – IlVeggente.it Laha infatti conquistato ben 33 successi casalinghi nelle principali competizioni europee dalla stagione 2017/18.