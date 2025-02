Ilveggente.it - Pronostico Fiorentina-Genoa: una lunga imbattibilità che dura da 25 incontri

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.La Lazio ha “salvato” di nuovo Raffaele Palladino. Come avvenne all’andata, quando il tecnico dellariuscì ad allontanare le voci di esonero battendo i biancocelesti e poggiando le basi per le otto vittorie consecutive, che permisero alla Viola di assestarsi tra le prime sei. Poi riecco un momento di buio quasi totale a cavallo tra il vecchio ed il nuovo anno – i gigliati hanno conquistato a malapena 2 punti in 6 giornate – terminato soltanto domenica con la sofferta vittoria dell’Olimpico (1-2) contro la squadra di Marco Baroni.: sono imbattuti da 25(Ansa) – Ilveggente.