Pronostico Arsenal-Manchester City | c’è una statistica impressionante

è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni,.Quella traè una rivalità recente, divampata nelle ultime due stagioni, in cui Gunners ezens hanno duellato per il titolo. In entrambi i casi a spuntarla è stata la squadra di Pep Guardiola: il “maestro” ha negato all'”allievo” – il riferimento è ovviamente a Mikel Arteta, oggi tecnico dell’ma un tempo collaboratore dell’allenatore catalano – la gioia di vincere la Premier League per due volte di fila.: il big match di giornata finisce così (Ansa) – Ilveggente.itQuest’anno, invece, rischiano di rimanere entrambe a bocca asciutta, visto che il Liverpool ha un altro passo e sembra destinato a mettere fine alla “dittatura” del, che vince da ben quattro anni consecutivi.