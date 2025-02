Ilveggente.it - Pronostici Serie B 2 febbraio: il cambio in panchina fa subito effetto

Leggi su Ilveggente.it

B, dopo la sconfitta con il Catanzaro il Brescia ha deciso di affidarsi nuovamente a Maran: gara delicata quella con la Carrarese. Mentre ai piani alti della classifica le gerarchie sembrano già essersi delineate, ai margini della zona playout di traffico ce n’è parecchio. E sono diverse le squadre che potrebbero essere risucchiate nella lotta per non retrocedere. Tra queste c’è il Brescia: le Rondinelle non vincono dal 3 novembre ed in settimana hanno dato il benservito a Pierpaolo Bisoli – fatale per lui la sconfitta interna con il Catanzaro – richiamando Rolando Maran, il tecnico con cui avevano iniziato la stagione.B 2: ilinfa(Lapresse) – Ilveggente.itUna mossa che potrebbe servire a dare una scossa alla vigilia di una sfida delicata contro la Carrarese, che ha un po’ rallentato dopo aver chiuso il 2024 in zona playoff.