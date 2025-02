.com - Promozione / Tavullia Valfoglia, quanta fatica: Lunano raggiunto in zona Cesarini

Ospiti in gol nel primo tempo con Pagliardini ed in vantaggio fino ai minuti finali poi raggiunti da VegliòVALLESINA, 2 febbraio 2025 – Ilviene fermato sull’1-1 da un grande, in vantaggio fino ai minuti conclusivi grazie a una grande prestazione di squadra e di sacrificio.Biancoverdi avanti al 35? grazie a Pagliardini, con una bellissima conclusione rasoterra a incrociare al termine di una grande azione corale.Gli uomini di Manfredini gestiscono abilmente il vantaggio fino al recupero finale, quando un colpo di testa da distanza ravvicinata di Vegliò fissa il risultato sull’1-1. Grande rammarico per gli ospiti che avrebbero meritato i tre punti. Sul finale espulso Carubini (95?).Ilsarà impegnato domenica prossima a Pergola, mentre sabato ilospiterà il Villa San Martino.