Promozione La Fermignanese si ferma a Chiaravalle | pari per 1-1 con la Biagio Nazzaro

La squadra di Fenuccii biancazzurri di Pazzaglia dopo tre vittorie di fila: Cantucci apre, Severini risponde, 2 febbraio 2025 – La capolistanon va oltre il pareggio a. La, infatti, riesce a raccogliere un prezioso punto per via dell’1-1 maturato nella 20^ giornata del girone A di. Dopo un buon primo tempo, la squadra di Fenucci era passata in svantaggio per via del gol di Cantucci, ma a 8 minuti dalla fine Severini ha pareggiato i conti. Con questo risultato i rossoblù salgono a 26 punti, sempre all’11° posto. Primo tempo Nel primo tempo laha le opportunità più ghiotte per passare in vantaggio, con gli ospiti che preferiscono rimanere in attesa. Al 2? Ottaviani prova la girata in area di rigore, Marcantognini respinge con i piedi.