Dailymilan.it - PROBABILE FORMAZIONE Milan-Inter, Gazzetta: Sergio Conceiçao punta su Walker e Tomori. Le scelte

Ladeldiche affronterà l’tutto sull’esperienza di. In attacco c’è Abraham.Paulo Fonseca ha vinto il primo in campionato.quello di Riyad. Ora tocca nuovamente a lui ripetersi, provarci. Una vittoria fondamentale per poter rientrare in corsa per il quarto posto. Fondamentale anche se il vero, quello rivoluzionato dal mercato di gennaio, si vedrà solo dalla prossima, probabilmente già in Coppa Italia contro la Roma.Ora c’è il derby della Madonnina. C’è Mike Maignan pronto a guidare Kyleal suo esordio assoluto con la maglia rossonera. E ci sarà anche Fikayoche ha detto di no al Tottenham nonostante ilavesse apparecchiato il tavolo. Al centro della difesa ancora Pavlovic, a sinistra Theo Hernandez.