Sport.quotidiano.net - Pro Patria, un’illusione. L’Albino passa in rimonta

BUSTO ARSIZIO (Varese)Allo stadio Carlo Speroni davanti a 505 spettatori cade ancora la Pro, stavolta controleffe: finisce 2-1 per gli ospiti, con i tigrottiti e illusi di poter tornare al successo che manca tra le mura amiche dal 12 ottobre. Per la squadra di casa esordio di Massimo Sala sulla panchina biancoblù, che ha ritrovato ancora una volta in carriera dopo le dimissioni di Riccardo Colombo. Squadre speculari in campo con il 3-5-2. Per tutto il primo tempo grande equilibrio e attenzione a non incassare gol: al 4’ primo squillo della Procon la punizione di Palazzi, però fuori. Cinque minuti dopo replica dei seriani con Zoma, ma anche in questo caso la mira non è delle migliori. Ancora al 20’ ci prova per i tigrotti Mallamo, ma senza fortuna. Sul finire della prima frazione di gioco il colpo di testa di Beretta termina fuori.