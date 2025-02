.com - Prime Video, le uscite di febbraio: LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro 2, È colpa mia: Londra e Reacher 3

, tra ledi2025 ci sono la seconda stagione di LOL: Chi fa, Èmia:e la terza stagione della della serie OriginalTra le novità in arrivo su(qui il sito web ufficiale) aci sono la seconda stagione di LOL: Chi fa, Èmia:, la terza stagione della della serie Originale I ragazzi della Nickel, nuovo film Exclusive candidato agli Oscar 2025 come Miglior Film e Miglior Sceneggiatura Non Originale. A seguire tutti i titoli:LOL: Chi faS2(Nuova stagione del comedyOriginal Italiano dal 27, 4 episodi binge)Tornano i comici professionisti, amatoriali e artisti di ogni genere ad esibirsi davanti a una giuria d’eccezione per giocarsi la chance di entrare a far parte del cast della quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori.