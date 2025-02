Ilgiorno.it - Prigionieri della ferrovia: "Via Paisiello, da 20 giorni lavori notturni fragorosi"

Nel cuorenotte, sui binariadiacenti a via, da 20, vengono effettuati non meglio precisati né annunciati. Ai civici 32 e 34 arrivano rumori molto forti, come di grossi carichi lasciati cadere di colpo che squarciano il silenzionotte, tanto che è impossibile chiudere occhio. Il tratto interessato dall’intervento è quello del ponte di San Rocco, direzione Sesto San Giovanni, come si vede dai video girati dai residenti: i binari vengono illuminati quasi a giorno e grossi macchinari sono impegnati in una serie di attività effettivamente rumorose. "Rfi avrebbe dovuto mettere dei cartelli per avvisare che neie orari prestabiliti vengono fatti dei. Oppure potevano avvisare gli amministratori dei due condomini - fa osservare Pietro Zonca - Come al solito i potenti fanno come vogliono e qui alla notte c’è un rumore insopportabile".